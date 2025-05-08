CHP kurultayı soruşturması: Kılıçdaroğlu 'mağdur' sıfatıyla ifadeye çağrıldı

4-5 Kasım 2023’teki CHP kurultayı soruşturmasında, eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ‘mağdur’ sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

CHP 38. Olağan Kurultayı. Fotoğraf: CHP

Ankara başsavcılığının, CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’na ilişkin Siyasi Partiler Kanunu’nun 112’nci maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürüttüğü soruşturması devam ediyor.

Basın suçları soruşturma bürosunun yürüttüğü soruşturmada bugüne kadar tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 90 kişi şüpheli sıfatıyla ifade verdi. 36 kişinin de tanıklığına başvuruldu.

Başsavcılık, Kılıçdaroğlu’nu ‘mağdur’ sıfatıyla ifadeye çağırdı.

Öte yandan eski Hatay belediye başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, kurultayın iptali için ayrı ayrı dava açmıştı. İptal davaları Ankara 42’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki dosyada birleştirilmiş, mahkeme davayı 26 Mayıs’a bırakmıştı.