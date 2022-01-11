CHP: Katar’la ilişkiler Meclis’te araştırılsın

CHP, Türkiye ile Katar arasındaki ilişkilerin, Türkiye’nin çıkarlarını zedelediğini savunarak, Meclis’te araştırma komisyonu kurulmasını istedi.

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç tarafından hazırlanan araştırma önergesi TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

TBMM Genel Kurulu’nda bugün görüşülmesi istenecek önergede, Türkiye-Katar ilişkisinde iktidarın attığı adımların, Katar’ın Türkiye’deki çıkarlarını korumaya yönelik olduğu vurgulandı.

Önergede şu görüşlere yer verildi:

“İktidarın yıllardır uygulamaya koyduğu kimi siyasi ve ekonomik karar ve tercihlerin, Katar’ın Türkiye’deki çıkarlarını korumaya yönelik olduğu açıkça görülmektedir. Bu siyasi ve ekonomik tercihlerin bazılarını şöyle sıralayabiliriz:

-Türkiye’nin ulusal tank projesinin, tank üretimi konusunda hiçbir birikimi olmayan Katar ordusunun ortak olduğu bir şirkete teslim edilmesi ve bu projeyle ilgili olarak tank palet fabrikasının ihalesiz ve bedelsiz olarak devredilmesi,

-Katarlıların da işletmecisi olduğu limanların işletme hakkı sürelerinin 49 yıla uzatılması,

-Hiçbir geçerli gerekçesi ve ihtiyacı olmadığı halde Katarlıların arsa topladığı Kanal İstanbul projesiyle ilgili anlamsız ısrarlar,

-Katar’ın Exxon Mobil-Katar Petrolleri ortaklığı aracılığıyla, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden, bir bölümü Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki kıta sahanlığı içinde kalan bir bölgede ve adanın ortak sahibi Kıbrıs Türklerinin haklarını ihlal ederek doğalgaz arama izni almasına sessiz kalınması,

-Türkiye’de de maç yayınlarını alan Katar merkezli medya kuruluşunun, spor kulüplerine yapması gereken 300 milyon liralık ödemenin Devlet tarafından yapılması,

-Bir rekabet ortamı oluşturulmadan Borsa İstanbul’un yüzde 10 hissesinin Katar’a satılması,

-Komşularının ‘terörü desteklemekle’ suçladığı Katar ile komşuları arsındaki sorunu çözmek için arabulucu olmak yerine açıkça Katar’ın yanında yer alarak, Türkiye’nin diğer taraf ülkelerle olan siyasi ve ekonomik ilişkilerine zarar verilmesi,

-Katar emirinin, Boeing 747-8 tipi özel uçağını cumhurbaşkanına hediye etmesi ve bu uçağın kabul edilmesi.”

Katar’ın maliyeti

Katar’ın Türkiye’de en çok kayrılan ülke olduğu savunulan önergede, Katar ile ilişkilerde atılan adımların Türkiye’nin çıkarlarını zedelediğine dikkat çekildi.

İlişkilerde atılan adımların gelecekte büyük maliyetler yaratacağı dile getirilen önergede maliyet yaratacak adımlar sıralandı:

“-Katar ordusunun ortağı olduğu şirket, tank palet fabrikasının işletme hakkına bedelsiz olarak 25 yıllığına sahip olmuş, bu fabrikalarda zaten üretilmekte olan bazı silah ve yedek parçaları TSK’ya satıp kar ederken, Türkiye’nin ülkesini savunmak için ihtiyaç duyduğu milli tankımız Altay üretilememiş, silahlı kuvvetlerimiz zaafa uğratılmıştır.

-Türkiye’nin artan ithalat ve ihracatı da göz önüne alındığında, yıllar önce daha kısa sürelerle verilmiş limanların işletme hakkının bir yasayla ve ihalesiz olarak 49 yıla uzatılmasıyla, yeni ihale yapılması halinde devletin çok daha yüksek bir gelir elde etme olanağı elinden almıştır.

-Türkiye’yi tam bir dış borç batağına sokacak, İstanbul’un nüfusunu yüzde 50 oranında artıracak, Türk halkı için hiçbir gelir yaratmayacak Kanal İstanbul projesinde ısrar ederek Katarlıların bu güzergahta topladığı arsalara büyük rant yaratılmaya çalışılmaktadır.

-Katar ortaklığının Doğu Akdeniz’de doğalgaz aramasına cılız bir açıklamayla tepki verilmiş, Türkiye, Doğu Akdeniz’deki haklarından Katar’ı kızdırmamak için vazgeçme noktasına gelmiştir.”