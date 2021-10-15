CHP, Ankara başsavcılığına dilekçe sundu

Cumhuriyet Halk Partisi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla avukatlar aracılığıyla Ankara başsavcılığına ‘siyasi cinayetler/tehditler’ konulu bir dilekçe sundu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, muhalefeti hedef alarak, “Ülkenin yönetimine talip olduklarını söylemekten vazgeçmelerinin kendileri için daha iyi olacağını da hatırlatmak istiyoruz” demişti.

Buna karşılık CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın seçim sürecinde gerilimi yükseltmek isteyeceğini vurgulayarak “Siyasi cinayet kaygım var. ‘Başınıza neler gelecek’ dedi. Açıkça tehdit ediyor” diye konuşmuştu.

İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın da “Bizim de aldığımız suikast duyumları var” demişti.

Bu açıklamalar üzerine AKP sözcüsü Ömer Çelik, ”Cumhurbaşkanımızın önderlik ettiği güçlü siyaset sayesinde hükümetlerimiz döneminde Türkiye’de siyasi cinayetlere ve faili meçhullere son verilmiştir. Böylece siyasetin vesayet odaklarınca sistematik şekilde manipüle edildiği devir kapanmıştır” diyerek muhalefeti suçlamıştı.

Ankara başsavcılığı da iddialarla ilgili resen soruşturma başlatmıştı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik sosyal medya hesabından, “Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatı çerçevesinde Ankara C. Başsavcılığına dilekçe sunup, “Siyasi Cinayetler/Tehditler” özelinde başlatılmış soruşturmanın asıl muhatabı Erdoğan’dır! Öncelikle onun ifadesini alın! O ifadeden sonra beyanda bulunacağız dedik..” dedi.