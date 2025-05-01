ÇHD: 1 Mayıs'ta 400'ü aşkın kişi gözaltına alındı

Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde 400’ü aşkın kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-iş), 1 Mayıs’ı Kartal’da kutlarken Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’ysa (DİSK) Kadıköy’de toplanma kararı almıştı.
1 Mayıs’ı Taksim’de kutlamak isteyen kitleyse gösteri ve yürüyüş yasağına rağmen bu sabah Beşiktaş ve Şişli’de toplandı.
ÇHD, saat 13:15 itibarıyla aralarında dokuz avukatın da olduğu 400’ü aşkın kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Saat 13.15 itibari ile Kriz Masamıza ulaşan gözaltı sayısı 400’ü geçmiş durumda.— ÇHD İstanbul Şube (@CHDistanbul_) May 1, 2025
Aralarında üyelerimizin de olduğu 9 meslektaşımız gözaltında. #1M2025