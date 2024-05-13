ChatGPT’nin sesli asistanı geldi: Duyguları tanıyor, tercümanlık yapıyor

OpenAI, İPhone’un sesli asistanı Siri’yi geride bırakma iddiasındaki sesli asistanını tanıttı.

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‘Hey ChatGPT’ komutuyla çalışan GPT-4o adlı sesli asistan, şarkı söyleme, canlı konuşma ve duygusal ses yeteneğiyle Siri’yi geride bırakıyor.

Shifdelete’nin aktardığına göre ChatGPT’nin bütün özelliklerini sesli asistana aktaran OpenAI, yapay zeka sayesinde gerçek bir insanla konuşma hissine kapılmanızı sağlıyor. İşte ChatGPT sesli asistanın bazı yetenekleri…

Canlı konuşma yeteneği: GPT-4o sesli asistan canlı konuşma özelliğiyle konuşmayı önce metne dönüştürmek yerine doğrudan sesi dinler ve işler. Bu sayede kullanıcıya daha hızlı tepkiler verir.

Ses tanıma ve yanıt verme: Konuşmacının nefesini de tespit eden ChatGPT sesli asistan, konuşmacının nefes alma tekniğini geliştirme konusunda tavsiyeler sunabilir.

Gerçek zamanlı konuşma: Asistan konuşmasını sürdürürken, gerçek zamanlı olarak konuşmaya müdahale etmenize imkan veriyor. Bu sayede asistanın konuşmayı tamamlamasını beklemek zorunda kalmadan, doğrudan konuşmaya müdahale etme şansı tanınıyor.

Duyguları algılama: Konuşma esnasında konuşmacının sesinden duyguları algılayabilen sesli asistan, kullanıcının ses tonundaki değişikliklere göre duygusal durumları tanıyabiliyor.

Drama ve duygusal ses: Normal bir insan gibi doğal bir şekilde dramatik ve duygusal sesle konuşabilen sesli asistan, hikaye anlatırken dahi hikayenin duygusunu sesiyle yansıtabiliyor.

Şarkı söyleme yeteneği: Duyguları yansıtabildiği gibi gerçekçi şarkı söyleme yeteneğiyle AI müziklere vokal olarak kullanılabiliyor.

Tercüme yeteneği: Sesli asistan, ayrıca canlı çevirmen görevi de görüyor. Anlık olarak farklı dillerde çeviri yaparak tarafları birbiriyle konuşturabiliyor.