Cezayir cumhurbaşkanı, özel kalem müdürünü başbakan olarak atadı

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, görevine son verdiği Başbakan Eymen Bin Abdurrahman’ın yerine Özel Kalem Müdürü Muhammed Nezir el-Arbavi’yi atadı.

Cezayir devlet televizyonunun haberine göre, Cumhurbaşkanı Tebbun, Başbakan Bin Abdurrahman’ın görevine son verdi. Tebbun, Özel Kalem Müdürü Arbavi’yi yeni başbakan olarak görevlendirdi.

Haberde, Bin Abdurrahman’ın görevine son verilme gerekçesine dair bilgi verilmedi.

Temmuz 2021’de başbakan olarak atanan Bin Abdurrahman, yaklaşık 2,5 yıl teknokratlardan ve Cumhurbaşkanı Tebbun’u destekleyen partilerin temsilcilerinden oluşan hükümetin başında yer aldı.

Yeni Başbakan Arbavi ise mart ayından bu yana Tebbun’un Özel Kalem Müdürü olarak görev yapıyordu. Daha önce birçok ülkede büyükelçilik yapan Arbavi, Cezayir’in Arap Birliği Temsilciliği ve Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği görevlerini de yürütmüştü.