Cezaevindeki Rus muhalif siyasetçi Navalni öldü

Üç yıldır hapiste olan Rus muhalif siyasetçi Aleksey Navalni hücresinde ölü bulundu. Kremlim, ölüm nedeninin bilinmediğini öne sürdü.

Navalni 47 yaşındaydı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in en güçlü rakibi Navalni, ‘aşırılık’ suçlamasıyla 19 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı ve 2021’den bu yana cezaevinde bulunuyordu.

Muhalif lider, Ağustos 2020’de Sibirya’dan Moskova’ya dönüşü sırasında uçakta rahatsızlanmış ve çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği öne sürülmüştü. 22 Ağustos’ta Omsk’tan özel bir uçakla tedavi için Berlin’e getirilmişti. Almanya, Rus muhalifin zehirlendiğinden emin olduğunu duyurmuştu.

Avrupa Birliği (AB), Navalni’nin Rusya topraklarında kimyasal silahla suikast girişimine maruz kaldığını belirterek kimyasal silah kullanımı nedeniyle ortak uluslararası tepki çağrısında bulunmuştu.

Navalni’nin ölüm haberini Reuters duyurdu.

Kremlin Sözcüsü Dimitri, Navalni’nin ölüm nedenine ilişkin bilgisi olmadığını, Putin’e haber verildiğini söylemekle yetindi.

Navalni’nin sözcüsüyse avukatının cezaevine doğru harekete geçtiğini belirtti.