Cezaevinde fenalaşan Ayşe Barım hastaneye kaldırıldı

Gezi Parkı soruşturmasından tutuklanan ID İletişim’in kurucu ortağı menajer Ayşe Barım fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Fotoğraf: ID İletişim

Gelişmeyi gazeteci Nevşin Mengü ve Barış Terkoğlu X hesaplarından duyurdu.

Barım’a yakınlığıyla bilinen ve ID İletişim’le çalışan oyuncu Serenay Sarıkaya da Instagram hesabından şu mesajı paylaştı: “Korktuğumuz oldu ve Ayşe hastaneye kaldırıldı. İnanmak istemiyorum. Lütfen derhal Ayşe Barım serbest bırakılsın. 90 gündür sebepsiz yere cezaevinde. Çok ciddi sağlık sorunları olan bu kadına yapılan bu zulüm artık son bulsun.”

56 yaşındaki Barım’ın avukatı, müvekkilinin ağır kalp ve damar rahatsızlığı olduğunu ve tutuklanmadan önce açık kalp ameliyatı planlandığını mahkemeye daha önce bildirmişti.

Ayşe Barım tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı — nevsin mengu (@nevsinmengu) April 19, 2025

Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Menajer Ayşe Barım, yakınlarının verdiği bilgiye göre, akşam saatlerinde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Barım’ın avukatı, Ayşe Barım’ın birçok sağlık sorunu yaşadığını mahkemeye bildirmişti. — Barış Terkoğlu (@baristerkoglu) April 19, 2025

Ne olmuştu?

Birçok ünlü oyuncunun menajerliği yapan Barım ilk olarak sektörde tekelleşmeye neden olduğu ve kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı iddialarıyla gündeme gelmişti.

İstanbul başsavcılığı iddiaları ihbar kabul ederek re’sen (kendiliğinden) soruşturma başlatmış ve Barım’ın yurt dışına çıkmasını yasaklamıştı.

Aynı başsavcılık, Barım hakkında yazılı ve görsel basındaki iddiaları esas alarak bu sefer ‘Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu’ gerekçesiyle re’sen soruşturma başlatmış, Barım ertesi gün (27 Ocak) ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme’ suçundan tutuklanmıştı.

Barım’ın avukatı sulh ceza hakimliğine başvurarak tutukluluğa itiraz etti. Hakimlik itirazı reddederek Barım’ın tutukluluğunun devamına karar verdi.

Barım’ın avukatı bunun üzerine müvekkilinin tutukluluğuna yeniden itiraz edip bu sefer Asliye Ceza Mahkemesi’ne başvurdu. Asliye Ceza Mahkemesi, Barım hakkında tahliye kararı verdi. Ancak Barım tahliye edilmeden İstanbul başsavcılığı karara itiraz etti. Başsavcılığın talebini yerinde bulan Ağır Ceza Mahkemesi, Barım’ı yeniden tutuklama kararı aldı.