Ceza infaz yasası değişti: Yeni düzenlemeler neler?

AKP’li milletvekillerinin imzasını taşıyan Ceza İnfaz Yasası’nda değişiklik öngören kanun teklifi yasalaştı.

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Ziyaret süresi arttı

Hükümlülerin ziyaret süresi bir saatten bir buçuk saate çıkarıldı. Tutuklu ve hükümlüler bakımından hasta ziyareti amacıyla verilen mazeret izinleri arasında en az bir ay bulunması şartı kaldırıldı.

Nakil talebinde bulunan hükümlü maddi durumunun yetersiz olduğunu belgelendirirse nakil gideri alınmayacak.

E-posta gönderilebilecek

Hükümlüler, elektronik yöntemlerle de mektup alıp gönderebilecek. Resmi makamlara veya savunma için avukata gönderilen mektup, faks ve telgraflar da alıcı dışındaki kişilerin erişimini engelleyici tüm tedbirler alınarak posta veya elektronik postayla gönderilebilecek.

Mektuplar saklanabilecek

Terör ve örgüt bağlantılı suçlardan hüküm giymiş veya tehlikeli halde bulunan ya da dışarıyla iletişimi kurum güvenliği açısından tehlikeli olabileceği değerlendirilen hükümlülere gelen veya bu hükümlüler tarafından gönderilen mektup, faks ve telgraflar dijital olarak kaydedilebilecek veya fiziki olarak saklanabilecek.

Önceden bilgilendirilmek suretiyle, aynı kapsamdaki hükümlülerin yapacağı görüşmeler, dinlenebilecek ve elektronik cihazlar dahil olmak üzere kaydedilebilecek.

Bu iletilere ilişkin kayıt veya belgeler, amacı dışında kullanılamayacak, kanunda açıkça belirtilen haller dışında hiçbir kişi veya kurumla paylaşılamayacak ve herhangi bir soruşturma ve kovuşturmaya konu edilmemiş ise en geç bir yıl sonunda silinecek ya da imha edilecek.

Savcılarının soruşturmayı sonlandıran kararları arasında oluşabilecek farklılıkların giderilmesi, bu kararların kanuna uygunluğunun denetlenmesi hususunda başsavcı görevli ve yetkili olacak.

Çocuklu kadın hükümlülere yönelik düzenleme tekliften çıkarıldı

Kamuoyunda tartışma yaratan 6’ncı maddedeki düzenleme teklif metninden çıkarıldı.

Çıkarılan madde şöyle: “İnfazına başlanmış olsa bile toplam 10 yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkum olan veya adli para cezası infaz sürecinde hapis cezasına çevrilen kadın hükümlünün, 15 yaşını doldurmamış çocuğunun bulunması ve babanın da ölmüş veya ceza infaz kurumunda olması durumunda, toplum güvenliği bakımından ağır ve somut tehlike oluşturmayacağının değerlendirilmesi halinde cezasının infazı, çocuğun 15 yaşını doldurmasına kadar başsavcılıkça ertelenebilecek. Erteleme süresi içinde zamanaşımı işlemeyecek. Çocuğun ölmesi veya babanın ceza infaz kurumundan salıverilmesi ya da erteleme süresi içinde hükümlü hakkında kasten işlenen bir suçtan dolayı kamu davası açılması halinde, erteleme kararı kaldırılarak ceza derhal infaz edilecek.”

AKP’nin değişiklik önergesinin maddenin tekliften çıkarılma gerekçesinde ‘yeniden değerlendirilmek üzere teklif metninden’ dendi.

Ceza infaz kurumları ve tutukevleri izleme kurulları tarafından mevzuat ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerle belirlenen ilkeler çerçevesinde, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin yönetim, işleyiş ve uygulamalarına yönelik düzenlenen raporların bir örneği Kamu Denetçiliği Kurumu ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na da gönderilecek.

Yabancı hükümlüler hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezalarının infazına karar verildiği takdirde sınırdışı edilip edilmeyeceğine İçişleri Bakanlığı karar verecek.