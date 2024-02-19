Çeyrek altın üretimi 2023’te 17,8 milyon adetle rekor seviyeye yükseldi.

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Enflasyona karşı korunmak için yoğun talebin yaşandığı çeyrek altında üretim rekor seviyeye ulaştı.

Bloomberg HT’nin Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerinden aktardığına göre 2023’te çeyrek altın üretimi bir önceki yıla göre yüzde 67,8 artışla 17,8 milyon adet oldu. Bu, çeyrek altın üretiminde zirve.

Çeyrek altın üretiminde özellikle 2020’den bu yana yüksek seviyeler görülüyordu.

Üretim 2020’de 10 milyonu aşmıştı. 2021’deki üretim 2020’ye yakınken 2022’de 10 milyon 607 bin 900 çeyrek altın üretildi.