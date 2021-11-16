Çeyrek altın 1000 lirayı aştı

Altın fiyatları yaklaşık bir haftadır olduğu gibi güne rekorla başladı. Çeyrek altın dört haneli rakamları gördü. 1000 lirayı aşan çeyrek altın gün içinde 1006 lira seviyesine kadar yükselerek rekor kırdı. Çeyrek altın seneye 739,07 satış fiyatıyla başlamıştı.

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Dolar/TL’nin cuma günü 10 seviyesine ulaşması ve küresel altın fiyatlarındaki yükselişle 600 sınırını aşan gram altında bugün saat 13:45 itibariyle 614 lira seviyesi görüldü. Gram altının 2021 başındaki satış fiyatı 460 liraydı.

Fiyatlar yükselmeye devam edecek mi?

Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı dün 1870 dolar ile son beş ayın en yüksek seviyesini gördü. İşlemler bugün 1865 dolar seviyelerinde.

ABD enflasyon verisinin beklentilerin üzerinde gelmesinden de etkilenen altın için yatırımcılar çarşamba günü açıklanacak Avrupa enflasyon verisine odaklandı.

Fed’in faiz kararı sonrasında altındaki son durumu yorumlayan analistler, altına talebin artabileceğini düşünüyor.