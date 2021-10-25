Ceyda Karan: İşaretler Erdoğan’ın ‘ciddiye alınmadığı’ yolunda

AKP’li yetkililerin, Trump’ın ‘Türk ekonomisini mahvederiz’ sözleri kulağımızda çınlarken, ‘yargı bağımsızlığından’ bahsetmesi eşliğinde Türk Dışişleri, bu 10 elçiyi bakanlığa çağırıp ‘uyardı’.

Ancak ‘dipten bir dalga’ sezmiş olsa gerek ki, Erdoğan 21 Ekim’de Afrika dönüşü uçakta işaret fişeğini çaktı. “Söyledim Dışişleri Bakanımıza, bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz. Türkiye’ye böyle bir ders vermek haddinize mi?” diyen Erdoğan, iktidara yürürken Soros ile görüşmüşlüğünü unutup Kavala’yı ‘Soros artığı’ diye niteledi.

Şu ana kadar işaretler Erdoğan’ın ‘ciddiye alınmadığı’ yolunda.

Uluslararası toplum Erdoğan’ın üst perdeden konuşup yelkenleri indirmesine ilk kez tanıklık etmiyor.

Ceyda Karan’ın yazısı