Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ceyda Karan: İşaretler Erdoğan’ın ‘ciddiye alınmadığı’ yolunda

AKP’li yetkililerin, Trump’ın ‘Türk ekonomisini mahvederiz’ sözleri kulağımızda çınlarken, ‘yargı bağımsızlığından’ bahsetmesi eşliğinde Türk Dışişleri, bu 10 elçiyi bakanlığa çağırıp ‘uyardı’.

Ancak ‘dipten bir dalga’ sezmiş olsa gerek ki, Erdoğan 21 Ekim’de Afrika dönüşü uçakta işaret fişeğini çaktı. “Söyledim Dışişleri Bakanımıza, bunları ülkemizde ağırlamak gibi bir lüksümüz olamaz. Türkiye’ye böyle bir ders vermek haddinize mi?” diyen Erdoğan, iktidara yürürken Soros ile görüşmüşlüğünü unutup Kavala’yı ‘Soros artığı’ diye niteledi.


Şu ana kadar işaretler Erdoğan’ın ‘ciddiye alınmadığı’ yolunda.

Uluslararası toplum Erdoğan’ın üst perdeden konuşup yelkenleri indirmesine ilk kez tanıklık etmiyor.

Ceyda Karan’ın yazısı

SON HABERLER

Atara atar, gidere gider, nereye gider?

Hafta sonuna doğru piyasalara bayrak açmış hükümetin, üstüne bu on ülkenin başkonsolosunu ‘persona non grata’ ilan edeceğini açıklaması, verilebilecek en sert tepki olarak nitelendirilebilir. Eskiden harp edilen ülkelerin sefirleri Yedikule zindanına kapatılırmış ama sanırım işi oraya kadar götürmeyecekler.

Kırk yıllık bir aşk hikayesi

Dijital ortamda pırıl pırıl temizlenmiş kayıtlarını bulabileceğiniz, ‘Kırık Bir Aşk Hikayesi’ yeniden ya da ilk kez 40.yılında izlenilmeye değer bir yapıt olarak sinema tarihimizde ışıldıyor.