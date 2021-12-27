Ceyda Karan: Daha tehlikeli bir dünyaya giriyoruz

Bu propaganda aygıtlarına fazla güvenenler için son trajikomik örnek 17 Aralık’ta BM Genel Kurulu’nda kabul edilen tasarıdır. Nazizmi kınayan bu tasarıya sadece iki ülke aleyhte oy verdi: ABD ve Ukrayna. ABD açıkça Neo-Nazi intikamcılığının yanında yer aldı. İkinci Dünya Savaşı’nın aleni Nazi işbirlikçileri Banderistlerin günümüzde Ukrayna’da iktidar aygıtlarını ele geçirmiş olması, coğrafyaları gereği dengeli durmayı salık veren muhalefet liderlerini hapse tıkmaları, Rus dini yasaklamaları ve kendi yurttaşlarını ‘yerlilikten’ atabilmelerinin ABD için Ukrayna’nın jeopolitik değerinin yanında bir hükmü yok. İdeolojik ters-yüz etme şahane, gerisi bahane. ‘Rusya Federasyonu’nun Ukrayna’yı işgale kalkışacağı’ teması işlenirken dünya ahalisinin tarih fakirliği en büyük silahları. Sanki Urayna’nın SSCB öncesinde bağımsız ve egemen bir varlığı varmış, 1990’larda bunu geri kazanmış ve şimdi de Moskova’nın tehdidi altındaymış gibi bir izlek sunuluyor. Doğru değil tabii ki.

Mevzunun çözümü, hiç de güvenilir olmayan bir yerde ABD’nin yoğurduğu Avrupa’da. Avrupalılar, ABD’nin dikte ettirdiği politikaların ötesinde en azından bir ‘modus vivendi’ çıkarabilecekler mi? ABD/NATO’nun Rusya’nın güvenlik garantileri anlaşmalarına verilen yanıtlar tehlike çanları çaldırmalı. 2021’den kurtulurken 2022’de daha tehlikeli bir dünyaya giriyoruz.

Ceyda Karan’ın yazısı