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Yaramazlara biraz batar!

Ceyda Karan: ABD stratejisi açık


ABD stratejisi açık: Ukrayna’nın NATO üyeliği ve şimdilik uçuşa yasak bölgeyi dışlayarak doğrudan çatışmanın tarafı olmazken silah tedariki yoluyla ‘bataklık’ yaratmak. Ağır yaptırımlarla Rusya’yı içerden çökertmek. Rusya ordusunun gücü karşısında en önemli araç enformasyon üstünlüğü. Görülmemiş düzeyde sansür ve karartma ile sahada olanları anlaşılmaz kılmak hedefleniyor.

İpin ucu kaçırılıp meselenin Ruslara ve Rus kültürüne ağır ırkçılığa vardırılması, kelli felli uzmanların şeytanlaştırma için Hitler nazizmini aklamaları ibretlik. Batı’nın liberal değerler sistemini çöpe atan bu histerisinin bumeranga dönme riskini umursamaması dehşetengiz.


Ceyda Karan’ın yazısı

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