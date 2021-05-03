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Yaramazlara biraz batar!

Ceyda Karan: 70 ülkede her 10 kişiden dokuzu bu yıl aşı göremeyecek

Hindistan ve Güney Afrika’nın başını çektiği 100 kadar ülke geçen kasımdan bu yana çağrı üstüne çağrı yapıyor. Talepleri düzeni değiştirmek de değil. Dünya Ticaret Örgütü’nün (DTÖ) Kovid-19 aşılarının seri üretim ve uygulamasını kolaylaştıracak geçici patent/ruhsat muafiyeti çıkartması. TRIPS diye anılan ‘Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Anlaşması’, DTÖ”nün geçici muafiyetine imkan veriyor. Aslında bu pandemi koşullarında hiç patent uygulanmaması lazmı ya, en azından yasal engeller geçici olarak kaldırılabilir. Böylece ülkelerin aşı üretip nüfuslarını gereken hızda aşılamalarının önemli bir adımı atılmış olur.

Aşıların eşit dağılımı da mümkün kılınır. Aşıların yüzde 80’i zengin ve orta gelirli ülkelerin yurttaşlarına gitti. Sivil toplum kuruluşlarına bakılırsa, 70 ülkede her 10 kişiden 9’u bu yıl aşı göremeyecek. Yoksullar 2024 sonuna kadar toplu aşılamayı unutabilirler.

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Ceyda Karan’ın yazısı

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