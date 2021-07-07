Cesedin kimliği meme silikonundan belirlendi

Sakarya’da toprağa gömülü halde bulunan cesetlerin kimliği, meme silikonundan tespit edildi.

Fotoğraf: DHA

Sapanca ilçesindeki Kırkpınar Mahallesi’nde 1 Temmuz’da sokak köpeklerinin ağzında insan uzvu olduğunu gören mahalleli polisi aradı.

Polis, köpeğin bulunduğu arazide araştırma yapınca arazide gömülü halde, hayvanlar tarafından bir bölümü toprak üstüne çıkarılmış çöp poşeti içinde ceset parçaları buldu.

Ceset parçaları, kimlik tespiti ve ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Otopsi Merkezi’ne götürüldü.

Kadın ve erkek cesetleri, toplam 13 parçaya bölünürken, testere veya kesici aletin kullanıldığı belirlendi. Cesetlerin başlarıysa bulunamadı.

Otopside fark edildi

Otopsi sırasında kadının göğsünde silikon olduğu belirlendi. Silikonun seri numarasından satan firma ve operasyonun nerede yapıldığını belirleyen İran uyruklu olduğu belirlenen kadının kimliğini saptadı.

Yanında cansız bedeni bulunan erkeğin de İranlı olduğunu belirleyen polis, cinayeti işleyen kişi veya kişilerin kimliklerini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.