Ceren Sözeri: İktidarın yeni kanalı

Evde televizyon izlemek için kullandığımız dijital uydu platformunun haber kanalları bölümüne yeni bir kanal yerleşti yakın zamanda: Lider Haber. Antalya merkezli bir kanal ama artık yerel sınırları aşmaya karar vermiş. Neden ve nasıl o skalaya geçti bilemiyoruz. Sahibi Ender Alkoçlar. Taşlar biraz yerine oturmaya başlıyor. Lider Haber’e bildiğimiz siyasetçiler de konuk oluyor. Programcıları arasında Rasim Ozan Kütahyalı, Nagehan Alçı, Ufuk Uras, Nedim Şener, Hilmi Taşdemir gibi isimler var. Sizin de ilginizi çekmeye başladı mı? Ender Alkoçlar turizmden para kazanan ancak aynı zamanda AKP’ye de yakın bir isim. TV100’ün 100 liraya reklam sattığı bir sektöre neden girmiş olabilir? Belki siyasete atılacaktır. Geceleri Yeşilçam filmleri yayınlıyor.

Reklamlarının hemen tümü kamu kuruluşlarından. Program yapanlar iktidar medyasına çıkamayan, görüşlerini ifade edemeyen insanlar değil. Lider Haber’e destek olmak için para almadan program yaptıklarını da hiç sanmıyorum. Akla iki soru geliyor ya iktidarın beslediği gazetecilere yeni gelir kapısı yaratmak gerekti ya da tamamen iktidar medyası gibi görünmeyen yeni kanallara ihtiyaç hasıl oldu. İkincisiyse bu kanallara biraz muhalif sesler yerleştirmeli. Gazetecilerin böyle puslu günlerde nerede duracaklarına çok dikkatli karar vermesi gerekiyor. Şeffaf olmayan yapıların içinden söylenen sözlerin değeri, gün geliyor patronun Çakıcı ile fotoğrafı üzerinden ölçülebiliyor.

Ceren Sözeri’nin yazısı