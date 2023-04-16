Ceren Sözeri: Hilal Kaplan’ın mesajı MİT basın müşavirine 

Hilal Kaplan evlenmiş. Tebrikler. Kamu çıkarını zedeleyen bir durum yoksa özel hayatı kimseyi ilgilendirmez. Ancak bu kadar çok tepki çekmesinin bir sebebinin aile değerleri adı altında toplumun önemli bir kısmını ötekileştiren, 200-300 liralık nafakalarını ödemeyen boşanmış erkekleri mağdur gösteren, boşanmaları İstanbul Sözleşmesi’ne bağlayan yazı dizilerinin, tweet’lerinin de etkisi var kuşkusuz. Biz konunun medya kısmıyla alakadar olalım. Hilal Hanım’ın izdivacını duyuran Patronlar Dünyası adlı bir haber sitesi. Haberin kaynağı eski eşiyle müşteki oldukları bir dava dosyasında fark edilen yeni soyadı. Ancak dikkatten kaçan şöyle bir ayrıntı var. Patronlar Dünyası’nı mart ayının sonunda Oda TV’den ayrılan Toygun Atilla satın aldı.

Ne var bunda diyeceksiniz? Şöyle hatırlatayım: Kaplan’ın boşanma haberini Oda TV yapmıştı. Kaplan bu nedenle geçen ağustos sonunda Soner Yalçın ve Toygun Atilla’ya hitaben attığı öfke dolu tweet’inin sonunu “Köpeği olduğunuz ‘Nuh’a da bunu böyle iletin” diye bitirmiş, haberin arkasında başka bir ismin olduğuna işaret etmişti. Atilla ve Yalçın tanımadıklarını söylediler, ancak kastedilenin Milli İstihbarat Teşkilatı Basın Müşaviri Nuh Yılmaz olduğu herkesçe biliniyordu. Şimdi durduk yere, tam da seçim öncesi bu evlilik haberi niye yapıldı? Seçilen fotoğraflar gibi ayrıntılara ve sosyal medyada yarattığı etkiye bakınca hedefin yalnızca Kaplan değil, medya ve siyaseti içine alan bir grup olabileceği akıllara geliyor. İşler fena halde karıştı, daha da karışacak gibi görünüyor.

Ceren Sözeri’nin yazısı