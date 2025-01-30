Ceren Sözeri: Erdoğan'ın siyasi gücü geriledi, risk alıyor

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

Bu satırların yazıldığı sırada Seda Selek ve Serhan Asker adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti, aynı anda soruşturma genişlediği görüldü Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ve Programlar Müdürü Kürşad Oğuz ifadeye “çağrılmadı”, götürüldü.

Ülkede hukuk yok, adalet yok kısmını fersah fersah geçtik. Yargı siyasete alet ediliyor, evet çünkü Trump da alet ediyor, AB artık kendi sağcılarından “endişeli”, demokrasi ihraç edecek konumunu kaybetti.

Bu belirsiz iklimde içeriyi konsolide etmek her şeyden önemli. Erdoğan’ın siyasi gücü geriledi, risk alıyor. Troller bu aşamada yetersiz hatta beceriksiz. Derdini anlatacak, savunacak etkili bir medyası yok.

Şu hâlde Halk TV’ye topyekun bir operasyon başlamış gibi görünüyor. “Türkiye şartlarında gazetecilik yapmayı bilmek” ülkenin dört bir yanında tutuklanma dahil her türlü riski göze alarak kamu yararına haber yapmak demek.

Ceren Sözeri’nin yazısı