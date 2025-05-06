Ceren Ergenç: Trump'ın, Rusya'yı sistemin içine çekerek Çin'i yalnızlaştırmaya çalıştığı söyleniyor

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Trump’ın Putin’le kurmaya çalıştığı ilişkiyi ise yine bir Soğuk Savaş taktiğine benzetenler oldu. “Tersine Nixon hamlesi” denen bu yöntemle Trump’ın, Rusya’yı, örneğin G7’ye tekrar katarak, yani sistemin içine çekerek Çin’i yalnızlaştırmaya çalıştığı söyleniyor. İlk Soğuk Savaş’ta Nixon, Çin’i diplomatik olarak tanıyıp ekonomik ilişkileri başlatarak sistemin içine çekmiş, böylece SSCB’yi yalnızlaştırmış, Soğuk Savaş’ın güç dengelerini bozmuştu.

Rusya, Trump’ın bu hamlelerine olumlu yanıt veriyor, çünkü Ukrayna’yla savaşın nihai bir sonuca ulaşmaması, Rusya’ya gün geçtikçe güç kaybettiriyor. Öte yandan Çin’le de arasını bozmak istemeyen Rusya, G7 önerisini reddetti, BRICS’e olan bağlılığını yineledi. Benzer şekilde, Rusya, Çin ve ABD arasında denge gözetmek amacıyla Zafer Günü kutlamalarına ikisini birden çağırdı. Trump henüz yanıt vermedi ama Trump’ın ABD’ye davetine olumlu yanıt vermemiş olan Xi, Putin’in davetine icabet edeceğini açıkladı.

Ceren Ergenç’in yazısı