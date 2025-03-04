Ceren Ergenç: Jenerik ilaç sanayisinin küresel lideri uzun zamandır Hindistan'dı

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Jenerik ilaç sanayisinin küresel lideri uzun zamandır Hindistan’dı. Çin’in ürettiği jenerik ilaçların biyoeşdeğerliğinin şaibeli olduğu ve etkili olmadıkları düşüncesi hakimdi. Hatta Çinli orta sınıflar dahi, pahalı ilaçların jeneriklerini Hindistan’dan getirirlerdi. 2010’lu yıllarda Çin, devlet ilaç sanayisinde de küresel piyasaları ele geçirmeye karar verdi. Bu yeni sanayi politikasında hem olası bir ticaret savaşında tıp gibi yaşamsal bir alanda ABD’ye bağımlı olmama kaygısı, hem de ilaç sanayisinin yeni teknolojilerle büyümeye ve kârlılığa en açık sektörlerden olması vardı.

Çin devletinin sanayi politikası, sektörlerin teknolojik farklılıklarının gerektirdiği değişiklikler dışında, benzer bir çizgiyi izler. Merkezi hükümet bir sektörü öncelikli alan ilan ettiğinde kallavi bir bütçeyi yerel yönetimlere aktarır. Yerel yönetimler, gerek üniversitelere ve büyük şirketlere bağlı araştırma merkezleri, gerekse inovasyon için kurulmuş yeni girişimlere (start-up) bu bütçeyi aktararak yeni teknoloji üretme ve patent alma beklentisine girer.

Ceren Ergenç’in yazısı