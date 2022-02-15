Ceren Ergenç: Çin’in yükselişiyle küresel sistemde güç dengeleri değişiyor

Rusya, 3 Şubat açıklamasında, Tayvan’ın Çin’in parçası olduğunu kabul ettiğini söylüyor ama Çin, Ukrayna konusunda aynı desteği vermiyor. Benzer şekilde, geçtiğimiz yıl, Rusya, Çin’e Pasifik bölgesinde askeri destek sözü verdi ama Çin aynı sözü Avrupa bölgesi için vermedi. Bunun önemli bir nedeni de, birçok Avrupa ülkesinin ABD’nin yanında kayıtsız şartsız yer alarak Çin’in karşısında konumlanmak istememesi ve bu tutumun AB’nin de yekten bir tutum almasını engellemesi. Çin, AB içindeki bu bölünmüşlüğü korumak niyetinde. AB içinde Çin’le ekonomi temelli bir ilişkiyi sağlıklı tutmak yanlısı olan lobiyle insan hakları konularını öncelleyip Çin’i eleştirmek isteyenler çatışma halinde. Bu yüzden, AB ve Avrupa’nın Çin politikasında, Xinjiang bölgesi yöneticilerine nota vermek ve Çin’i çevre dostu yatırım kuralları koyarak Avrupa’daki yeşil teknoloji pazarlarına entegre etmek gibi birbiriyle çelişkili adımlar art arda atılabiliyor. Benzer şekilde, Çin ve Litvanya arasındaki gerilimden Avrupa’nın büyük güçleri rahatsız. Bir yandan, AB üyesi bir ülkeyi koruma sorumluluğu var , öte yandan, Çin’in Litvanya menşeli ürünlerin ithalatını durdurması tüm bölgenin üretim zincirini sekteye uğratıyor. Sonuç olarak, Çin’in yükselişiyle küresel sistemde güç dengeleri değişiyor, ama Soğuk Savaş döneminde olduğu gibi vekalet savaşlarının değil, büyük iktisadi dönüşümlerin hızıyla.

Ceren Ergenç’in yazısı