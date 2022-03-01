Ceren Ergenç: Çin-Rusya, en fazla pragmatik bir ortaklık olarak görülebilir

Bütün bu örneklerde, Rusya, Çin’in müttefikinden çok, bölgesel güvenlik kaygılarının parçası olarak karşımıza çıkıyor. ABD, “yeni soğuk savaş” söylemine destek bulmak ve moral üstünlük sağlamak için, Rusya-Çin ittifakını olduğundan daha yakın ve sorunsuz göstermeye çalışıyor; ama, Çin ve Rusya’nın ilişkileri en fazla pragmatik bir ortaklık olarak görülebilir. Ortak bölgeleri Orta Asya’daki çıkar çatışmalarını şimdilik değişik bölgesel örgütler aracılığıyla çatışmasız çözdüler ama bu, iki tarafın küresel ölçekte birlikte hareket edeceği anlamına gelmiyor.
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