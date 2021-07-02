Cep telefonu, elektronik ve beyaz eşyada taksit sayları değişti

Ticaret Bakanlığı, perakende ticarette uygulanacak taksit sayılarını yeniden düzenledi.

Fotoğraf: DHA

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan yönetmeliğe göre, fiyatı 3 bin 500 liranın üstünde olan cep telefonu satışlarında üç ay, beyaz eşya ve elektrikli küçük ev aletleri gibi elektrikli eşya satışlarında dokuz ay taksit uygulanabilecek.

Basılı ve külçe halinde olmayan kuyum satışlarında taksitlendirme süresi üç ayı geçemeyecek. Diğer kuyum satışlarında taksitlendirme yapılamayacak.

Mal veya hizmet satışı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler dahil olmak üzere, kıymetli evrak düzenlenerek veya düzenlenmeksizin yapılan konut satışı haricindeki taksitli mal ve hizmet satışlarında taksitlendirme süresi 12 ayı geçemeyecek.

Düzenlemeye göre, taksit sayısı; fatura değeri 120 bin lira ve altında taşıt satışlarında 48 ayı, 120 bin – 300 bin lira fiyat aralığındaki taşıt satışlarında 36 ayı, 300 bin – 750 lira fiyat aralığındaki taşıt satışlarında 24 ayı ve 750 bin lira – 1,5 milyon lira fiyat aralığındaki taşıt satışlarında 12 ayı geçemeyecek. Fatura değeri 1,5 milyon lira üzerinde olan taşıt satışlarında taksitlendirme yapılamayacak.

Yönetmeliğe göre ayrıca, mobilya satışlarında dokuz ay, hava yolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda 18 ay, video, kamera ve ses sistemi gibi elektronik eşya satışlarında dört ay, tablet bilgisayar satışlarında altı ay, fiyatı 5 bin liranın altında olan televizyon satışlarında dokuz ay, 5 bin lira ve bu üzerinde fiyata sahip olan televizyon satışlarında ise dört ay taksitlendirme yapılabilecek.