Cenk Yiğiter'e silahlı saldırı: Bir şüpheli tutuklanmış

Ankara başsavcılığı, ‘barış akademisyenleri’nden Cenk Yiğiter’e düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili bir şüphelinin tutuklandığını duyurdu.

Fotoğraf: Twitter

20 Mayıs’ta saldırıya uğradığını açıklayan Yiğiter detaylı ifadesinin alınmadığını söylemişti: “Avukatlarım ilk günden beri dosyaya erişemiyor. Savcılığın kapısını aşındırmalarına rağmen dosya hakkındaki tek bilgimiz biri tetikçi iki kişinin tutuklandığı. Ancak ifadelerine dahi ulaşamıyor, bilmiyoruz.”

Ankara başsavcılığı saldırıyla ilgili işlem yapılmadığı iddialarını yalanladı ve konuya ilişkin ‘asılsız haber ve paylaşımlara’ soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Açıklamanın devamında şöyle dendi:

“Yiğiter’in saldırıya uğramasının hemen akabinde başsavcılık tarafından ilgili kolluk birimlerine gerekli talimatlar verildi. Gözaltı işlemi sonrasında şüpheliler İ.Ö, M.K. ve A.K. mevcutlu olarak 23 Mayıs 2025’te başsavcılığımıza getirilmiş, müsnet suçlardan tutuklanmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmiştir.

Şüpheli İ.Ö. müştekiye karşı işlediği iddia olunan silahla kasten yaralama suçundan tutuklanmış, diğer şüpheliler M.K. ve A.K. hakkında silah ticareti suçundan adli kontrol kararı verilmiştir. Suça sürüklenen çocuk E.Ö. hakkında ise ayrıca soruşturma yapılmaktadır.”

‘Bugün detaylı ifadem alınacak’

Yiğiter de X’ten başsavcılık açıklamasını alıntıladı ve şöyle yazdı: “Biraz önce aradılar, bugün detaylı ifadem savcı tarafından alınacak.”

Biraz önce aradılar, bugün detaylı ifadem savcı tarafından alınacak. https://t.co/1yIh5rg1ma — Cenk Yiğiter (YENi HESAP) (@cenk_yigiter) June 5, 2025



