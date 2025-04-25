Cemalettin Küçük: Özünden koparılmış tartışmalar topluma bilgi olarak yutturulmak isteniyor

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Kapitalizm öz işleyişi olarak bilgiyi tekelleştirip, finansal alana çekme yanında, bilgi yanıltmasını da sağlamaktadır. Bunun için bilim otoritesi olarak saygın kuruluşları göstererek toplulukları yanlış yönlendirmektedir. Bunları bilimci otorite olarak öne çıkarıp, karşı argümanları baskılama çabalarını sürekli devrede tutmaktadır. İletişimin her türlü görsel ve yazılı araçlarını da propagandif biçimde kullanmaktadır. Bunun için yapılan her türlü propagandif girişimleri dikkatle izlemeli ve sorgulamalıyız.

Bugün iklim meselesi atmosferdeki sera gazı üzerinden tartışılırken, yerkürenin diğer katmanlarından söz edilmemektedir. Suların kirletilmesinden söz edilmezken, su havzalarının fiziksel değişimi göz ardı edilerek, yağış rejiminin kısa dönemli değerlendirmesi ele alınarak ani sapmalar öne çekilmektedir. İklim meselesi tek boyutlu tartıştırılmaya çalışılırken bir kriz iklimi yaratılıyor. Tartışmalar öne çekilen konular üzerinden yürütülmeye çalışılıyor. Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu da 22 Nisan 2025’te superhaber.com sitesinde yayımlanan yazısında kuraklığın sadece yağışla ilgili olmadığına değinmişti.

Hakim unsurlar, karşıtlarına dışarıdan etki ederek kriz işleyişini sürekli gündemde tutmaktadır. Bunun için propagandif söylemler öne sürerek, toplumsal kriz yaratarak mevcut işleyişi sürdürmek istiyorlar. Özünden koparılmış tartışmalar topluma bilgi olarak yutturulmak isteniyor. Bu bilgi krizidir.

Cemalettin Küçük’ün yazısı