Cemalettin Küçük: Gençlik geleceği görüyor ve onu değiştirmek istiyor

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Kapitalizmin hız ve yarış politikaları içerisinde yıllardır boğuşan ve yaşama tutunmaya çalışan bu topluluklar artık birbirleriyle yarışmak istemiyorlar. Dayanışma ile bu kıskaçtan kurtulma mücadelesindeler. Günlük politikalardan sıyrılmak ve geleceğini kurmak isteyen evrensel bir gençlik var.

Karşılarında ise kontrolden çıkmış bir baskı ve şiddet var. Anayasa’ya aykırılığı net olan uygulamalarla peşinen cezalandırılıyorlar. Mahkeme salonlarında yargı kuralları değil yürütme talimatları uygulanıyor. Bu haksızlığa karşı çıkan avukatlar da şiddet uygulanarak devre dışı bırakılmak isteniyor. Herkesçe bilinen ve gözlemlenen bu durum karşısında gerçekçi tutum dayanışmadır. Toplumsal çatışmalardan çıkarcı bir rol kesmek isteyenlere verilecek en iyi yanıt; toplumsal dayanışma ile geleceği örgütleyen gençlerin direnişine dayanışma göstermektir.

İşsizlik, yoksulluk, yoksunluk, açlık ve sefalete sürüklenen toplum ve onun gençliği, bastırıldığı kenarlardan dışarı uğruyor. Ayrıca gençlerin istek ve gelecek beklentileri farklılıklar içermekle birlikte çok temel bir ortaklığa sahip: Bu baskıcı, otoriter sistemin değişmediği koşullarda bir geleceklerinin olmadığını biliyorlar. Bunu anlayacak kapasite ve bilgi birikimleri var. “Gençler gelecekten kuşku duyuyor, gelecekten umutsuz” sözleri artık anlamsız kalmıştır. Gençlik geleceği görüyor ve onu değiştirmek istiyor.

Cemalettin Küçük’ün yazısı