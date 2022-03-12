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Yaramazlara biraz batar!

Cem Yılmaz’dan Muharrem Sarıkaya göndermesi: Çok tutmuştu, devamı çekildi


Komedyen Cem Yılmaz, meslektaşına canlı yayında tokat atan Muharrem Sarıkaya’ya gönderme yaptı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’le röportajı sırasındaki ses problemi nedeniyle gazeteci Ahmet Demir’e tokat atan Sarıkaya, tepkiler üzerine özür dilemiş ve Ciner Medya Grubu Ankara Temsilciliği görevinden istifa etmişti. Ancak kurumla ilişiği kesilmeyen Sarıkaya, 17 Aralık’ta ara verdiği yazılarına yeniden başlamıştı.


Üniversite öğrencisi genç kadınların desteklenmesi amacıyla düzenlenen ‘Geleceğin Güçlü Kadınları’ programına katılan Cem Yılmaz, mikrofonun düzenlendiği sırada Sarıkaya’ya gönderme yaptı.

Sahnede mikrofon konusunda kendisine yardımcı olan çalışana vuruyormuş gibi yapan Cem Yılmaz, “Öyle bir şey vardı çok tutmuştu, devamı çekildi” dedi.

Meslektaşına tokat atan Muharrem Sarıkaya istifa etti

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