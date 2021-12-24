Cem Yılmaz ‘Galata Canavarı’nı duyurdu

Komedyen Cem Yılmaz, yeni film projesi ‘Galata Canavarı’nın 2023’te vizyona gireceğini duyurdu.

“Oldu olacak 2023’te izleyeceğimiz filmi de duyurayım tam olsun!” diyen Yılmaz, Galata Canavarı adlı filminin hem Türkçe hem de İngilizce afişini yayınladı.

Afişte, “İstanbul’u allak bullak eden sanaatkar cinayetlerinin hikayesi” ibareleri dikkat çekti.

Galata Canavarı’nın, 2010 yılında vizyona giren Yahşi Batı filminin devam filmi olabileceği ve Aziz Vefa isimli karakterin İstanbul’daki maceralarını ele alabileceği düşünülüyor.