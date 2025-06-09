Cem Kılıç: Gençler üniversiteye yerleşemeseler bile iki yıla kadar sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanabilecek

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2025 yılında liseden mezun olup YKS’ye girecek gence mezuniyet tarihi itibarıyla iki yıl muafiyet SGK tarafından tanımlanacak. Bu sayede, liseden yeni mezun olan gençler üniversiteye yerleşemeseler bile iki yıla kadar sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabilecekler.

1 Ocak 2012 tarihi itibarıyla genel sağlık sigortasının uygulanmaya başlaması ile Türkiye’de yaşayan herkes genel sağlık sigortası kapsamına girmiş oldu. Buna göre, sigortalı olarak çalışan veya bir sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsünde bulunan kişiler haricindeki herkesin sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesi için genel sağlık sigortasına prim ödemesi gerekiyor. Uygulama yürürlüğe girdiğinde GSS primlerinin belirlenebilmesi için gelir testi yaptırılması gerekiyordu. Ancak zorunluluk tam olarak bilinmediğinden ve gelir testi yaptırması gerekenler bu testi yaptırmadıklarından gelir testi mağdurları söz konusuydu. Özellikle gençlerin mağduriyetlerinin giderilmesi için pek çok kez genel sağlık sigortası prim borcu yapılandırması ve kısmi af hayata geçirilmişti.

Cem Kılıç’ın yazısı