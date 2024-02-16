Cem Boyner, kredi kartına kısıtlama yerine nakdin ortadan kaldırılmasını istedi

Boyner Group Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner, kredi kartı kullanımını kısıtlamaya ilişkin olasu adıma karşı çıktı.

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Merkez Bankası (MB) Başkanı Fatih Karahan, kredi kartı harcamalarındaki yükselişi takip ettiklerini ve bu konuda çalışmalarının olduğunu aktarmıştı. Karahan, kredi kartlarında düzenleme yapılması gerektiğini düşündüklerini söylemişti.

Cem Boyner, Linkedin hesabındaki paylaşımda bu yöndeki kısıtlamaların son derece yanlış bulduğunu vurguladı.

En doğru kararın nakdi ortadan kaldırmak olduğunu savunan Boyner şunları kaydetti:

“Çok açıkça ifade etmek isterim ki, kredi kartı kullanımına kısıtlama getirmek, esas meseleyi gözden kaçırmak demektir. Tüm alışverişler kredi kartı üzerinden yapılsa, ne vergi kaçağı kalır ne de bankacılık sistemi dışında bir hayat. Ne yolsuzluk ne de rüşvet… Bu sistemin dışında kalan 20 milyon insan bankacılık sistemi ile tanışırsa, kayıt dışı da minimuma iner.

Daha da artırıyorum, kredi kartı kullanımına getirilecek kısıtlamaları son derece yanlış bulmanın ötesinde, en doğru karar ‘Nakiti ortadan kaldırmaktır’ diyorum.

Önerim açık; limitlerle taksitleri kısarak vatandaşın hayatını zorlaştırmak yerine, ödemelerde nakit yerine kredi kartının kullanılmasına odaklanmak! Bu, vergi gelirlerini artırmanın da en çabuk ve pratik yollarından biridir.”