Çekya’da bir köpek, yemek ararken mutfağı ateşe verdi

Çekya’nın Sokolov kentinde bir evin mutfağında yemek arayan bir köpek ocağı yakınca yangın çıktı. İtfaiye ekipleri köpeğe zarar gelmeden yangını söndürmeyi başardı.

Fotoğraf: İHA

Evde yer alan bir kameraya yansıyan olaya ait görüntülerde köpek, mutfakta yer alan ocağın üzerinde yemek aradığı sırada ocağı yaktı. O anlarda ocağın çevresinde bulunan plastik kapların alev alması sonucu yangın çıktı.

Mutfakta dumanların yükselmesinin ardından komşular durumu itfaiyeye bildirdi. Eve giden ekipler yangına müdahale etti.

İHA’nın haberine göre itfaiye sözcüsü Martin Kasal şu ifadeleri kullandı: “Geldiğimizde sadece mutfak bölgesinde yayılan yangını kısa sürede söndürdük. Yangının sebebini araştırmaya başladığımızda ise evde kayıt halindeki kamerayı bulduk ve görüntüleri izleyince yangının sebebini anladık. Köpeklerin evde yalnız bırakılması durumunda oluşabilecek sorunlar nedeniyle sıkı önlemler alınmalı”.

Avrupa Evcil Hayvan Gıda Endüstrisi (FEDIAF) tarafından hazırlanan bir raporda ise Çekya’daki evlerin neredeyse yüzde 41’inin 2020’de en az bir köpeğe ev sahipliği yaptığı ve bunun Avrupa Birliği’ndeki (AB) en yüksek 3’üncü rakam olduğu kaydedildi.

Raporda yer alan listede en üst sırayı, yüzde 42 ile Romanya ve Polonya paylaştı. Tüm AB genelinde evlerin yüzde 25’i en az bir köpeğe sahipken, AB üye ülkeleri içinde en yüksek köpek nüfusunun ise 10,7 milyon ile Almanya’da bulunduğu belirtildi.