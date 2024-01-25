Çekya Senatosu İstanbul Sözleşmesi’ni onaylamadı

Çekya’da Senato, kadına şiddetle mücadelede uluslararası bir referans noktası olarak kabul edilen İstanbul Sözleşmesi’ni onaylamadı.

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Euronews Türkçe’nin haberine göre parlamentonun üst kanadının temsilcileri sadece iki oy farkla sözleşmeye “Hayır” diyerek Prag’ı sözleşmeyi iç hukuki tüzüklerine dahil etmeyen azınlıktaki Avrupa ülkeleri arasında bıraktı.

Ülkede anlaşmaya karşı çıkan muhafazakar kanat, toplumda kadın ve erkek için ‘geleneksel rollerden’ ayrılmasına itiraz ediyor ve onaylayan ülkelerde şiddeti azaltmadığını ileri sürüyor.

Başbakan Petr Fiala hükümeti Senato’dan çıkan karara tepki gösterdi. Reddin ülkenin şiddetle mücadelesini ve mevcut yasaları etkilemeyeceğini söyleyen Fiala, yasanın ileride onaylanması için daha geniş bir tartışma ortamına ihtiyaç olduğunu söyledi.

Türkiye çekilmişti

Senato’dan gelen karar Çek Cumhuriyeti’nin 2016’da imzaladığı sözleşmeden çekilmesi anlamına gelmiyor. Bu adım için Meclis’in de sözleşmeyi reddetmesi gerekiyor. Fakat parlamentonun alt kanadının bu konuyu ne zaman ele alacağı kesinlik kazanmış değil.

2011’de İstanbul’da imzalanmasından dolayı İstanbul Sözleşmesi olarak adlandırılan anlaşma Avrupa Konseyi ve üye ülkeler tarafından oluşturulmuştu.

Resmi adı ‘Kadına Karşı Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadele Hakkında Avrupa Konseyi Sözleşmesi’ olarak geçen metin, kadına şiddeti bir insan hakları ihlali olarak kabul ediyor ve cinsiyete dayalı şiddetin çeşitli biçimlerini kapsıyor.

Türkiye de 2021’de cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle anlaşmadan çekilmişti.