Çehov'un 'Vişne Bahçesi' Pera Palas'ta Rusça sahnelenecek

Anton Çehov’un ‘Vişne Bahçesi’ eseri, ilk konuklarını 1895’te ağırlayan Beyoğlu’ndaki Pera Palas Hotel’de 31 Mayıs’ta Rusça sahnelenecek.
Otelin açıklamasına göre ‘Tiyatrose’ topluluğu işbirliğinde sahnelenen oyun, Grand Pera Balo Salonu’nda orijinal dilinde tiyatroseverlerle buluşacak.
Oyunu uyarlayan Dilfuza Rozyyeva, eserin başrolünde de yer alıyor.
Mustafa Kaygusuz’un yönettiği eser, izleyicileri toplumsal sınıfın çöküşü ve insan ruhunun derinliklerine dair yeniden düşündürüyor.
Eserin biletlerine ‘www.passo.com.tr’ adresinden ulaşılabilir.