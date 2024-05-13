Çay üreticileri zammı yetersiz buldu

Çay üreticileri Tarım ve Orman Bakanlığı’nın belirlediği 17 lira taban yaş çay fiyatına tepki gösterdi. Fiyatın 25 liraya yükseltilmesi gerektiğini savunan Artvin ve Rize’ye bağlı Ziraat Odaları topluca Ulusal Çay Konseyi’nden istifa etti.

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Anka‘nın haberine göre Rize merkez, İyidere, Derepazarı, İkizdere, Kalkandere Oda Başkanları ve Artvin merkez, Hopa, Kemalpaşa, Borçka, Arhavi Ziraat Odası Başkanları ortak bir basın açıklaması yaptı. Başkanlar, Tarım Bakanlığı’ndan önce çay fiyatını açıklayan Rize Ticaret Borsası (RTB) ve Ulusal Çay Konseyi (UÇK) Başkanı olan Orçay fabrikasının sahibi Mehmet Erdoğan’a da tepki gösterdi.

Fındıklı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Özsoy bakanlığın ilan ettiği 17 liralık fiyatın maliyet fiyatı olduğunu , ücrete eklenen 2 liralık desteğin de yıl sonunda verileceğini söyledi. Özsoy “Çiftçinin cebine yansıyan gerçek enflasyonun yüzde 125 olduğu bir ülkede, çay üreticisinin emeğine ekmeğine yapılan yüzde 54 zammı kesinlikle kabul etmiyoruz ve tekrar açıkladığımız 25 liralık fiyatı talep ediyoruz” dedi.

Artvin Borçka Ziraat Odası Başkanı ve bölge koordinatörü Tolga İskenderoğlu’ysa şu açıklamayı yaptı:

“Dünyada üretimde beşinci olduğumuz, tüketimde de birinci olduğumuz bir ürünün hem kanuna hem taban fiyata hem de sanayinin, üretenin ve tüketenin memnun olduğu bir ortama ihtiyaç var. Açıklanan fiyat bu ortamı sağlamıyor, özellikle üreticinin mağduriyeti bu anlamda ciddi oluyor. O yüzden tekrar devlet yetkililerimizden biz Ziraat Odaları ve üreticilerin temsilcileri olarak maliyetlerin tekrar incelenerek bu fiyatın revize edilmesini talep ediyoruz.”