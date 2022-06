Çavuşoğlu: NATO’nun karşısındaki en önemli iki tehditten biri Rusya

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ”Şu an NATO’nun karşısında en önemli iki tehditten biri Rusya diğeri de terörizmdir” dedi.

Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’la. Fotoğraf: AA

Türkiye ile Rusya arasında turizm, ticaret, savunma sanayi gibi çok sayıda alanda son yıllarda giderek artan ve bazı açılardan Türkiye için bağımlılık olarak da görülen ilişki ağı bulunuyor.

Hatta Türkiye, NATO’nun itirazına ve ABD’nin yaptırımlarına karşın Rusya’dan S-400 hava savunma sistemlerini almıştı. S-400’ler, Türkiye’nin F-35 programından çıkarılmasına neden olmuş ancak Ankara bundan geri adım atmayacağını söylemişti.

Türkiye, Ukrayna savaşında da Rusya’yla ilişkileri nedeniyle ‘tarafsız’ bir noktada durmaya çalışmış ve Rusya’ya Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımlara katılmamıştı.

Ancak Czernin Sarayı’nda Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky ile görüşen Çavuşoğlu, burada Türkiye’nin de üyesi olduğu NATO’nun düşmanlarından birisi olarak Rusya’yı gösterdi.

‘Biri Rusya diğeri de terörizm’

Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliği sürecinde Türkiye’nin güvenlik endişelerinin dikkate alınması gerektiğinin altını çizen Çavuşoğlu, şunları söyledi: “Türkiye NATO’nun açık kapı politikasına her zaman desteklemiştir. Sonuçta şu anda iki aday ülke var. Şu an NATO’nun karşısında en önemli iki tehditten biri Rusya diğeri de terörizmdir. Dolayısıyla tüm müttefiklerin endişelerinin dikkate alınmasını istiyoruz. Bu ülkelerin terör örgütlerine verdiği destek açık. Türkiye’ye yönelikte kısıtlamalar yapan iki ülke. Bu konuda beklentilerimizi ve endişelerimizi her iki tarafa da yazılı olarak ilettik. Şimdi bu iki ülkeden cevap bekliyoruz. Bu konularda NATO’da genel sekreterle daha detaylı konuşacağız. Türkiye’nin güvenlik endişelerinin dikkate alınması gerektiğini ve teröre desteğin sonlandırılması gerektiğini bir kere daha burada söyledik. “