Çavuşoğlu: ABD’yle sorunlarımızı çözmek istiyoruz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, bugün ABD’li mevkidaşı Blinken’la görüşecek. Çavuşoğlu, New York’ta Türk Evi’nde katıldığı programda da bu görüşmeye değinerek ABD ile ikili ilişkilerde yaşanan sorunları çözmek istediklerini söyledi.

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S-400’ler, YPG’ye verilen destek gibi sorunlar bulunan ikili ilişkilerde son gündem maddesi İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğinin veto edilebileceği mesajı vermişti.

ABD’li yetkililerse Türkiye’nin pozisyonunu açıklığa kavuşturmak için çabaladıklarını söylemişti.

ABD’de temaslarda bulunmak üzere New York’ta bulunan Çavuşoğlu, Türkevi’nde Türk-Amerikan toplumu üyeleriyle bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile ikili bir görüşme de gerçekleştireceğini aktaran Çavuşoğlu, şunları söyledi: ”ABD ile ilişkilerimizdeki yaşadığımız sorunları çözmek istiyoruz. Roma’daki toplantı, Cumhurbaşkanımızla Biden arasındaki görüşme, bu anlamda önemli bir görüşme oldu. Sayın Biden’ın teklifiyle stratejik mekanizma kurduk. Bu mekanizmanın amacı ikili ilişkilerimizde ve bölgede yaşadığımız sorunlar görüş ayrılığı içinde olduğumuz konuların çözülmesi ya da bu konuda nasıl birlikte hareket edebiliriz diye çalışmalar yapmak.”