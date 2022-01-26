Çatısı çöken kargo binası İGA’ya ait değilmiş, THY yaptırmış

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, kar fırtınası sırasında çöken Türk Hava Yolları’na ait kargo binasının kendilerine ait olmadığını, inşaatının da THY tarafından bir İspanyol şirkete yaptırıldığını duyurdu.

İki gün önce, İstanbul Havalimanı’nda Turkish Cargo’ya hizmet veren tesisin çatısı kar ve fırtına nedeniyle çökmüştü. Çökme nedeniyle kimsenin yaralanmadığı ve binanın boş olduğu belirtilmişti.

Ancak sosyal medyada yer alan bazı görüntülerde çökme anında bir kişinin enkaz altında kaldığı görülüyor. Yetkililerse durumu inkar ediyor.

Görüntülerin yayılması üzerine İGA yaptığı açıklamada, binanın kendilerine değil THY’ye bağlı Turkish Cargo’ya olduğunu ifade etti. Geçici kargo binasının terminale 6 km uzaklıkta olduğu vurgulanan açıklamada, “Binanın inşaatının yapımının İGA ile ilişkisi bulunmayıp, söz konusu bina İspanyol bir firma tarafından yapılmıştır” dendi.