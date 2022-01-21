Çatı katında bulunan Osmanlı padişahı portreleri 1,3 milyon sterline satıldı

İskoçya’da bir evin çatı katında bulunan beş Osmanlı padişahına ve Timurlenk’e ait yağlı boya tablolar açık arttırmayla 1 milyon 346 bin sterline (24,5 milyon liraya) satıldı.

Fotoğraflar: Sotheby’s

Altı hükümdara ait koleksiyon geçen hafta, İskoçya’nın Jedburgh kasabası yakınlarında 18’inci yüzyılın sonlarında yapılan ve Lothian Markizi’ne ait bir malikanede keşfedilmişti.

Sotheby’s müzayede evinin duyurusunda tabloların 17’nci yüzyılda yapılmış olduğu kaydedildi. Tabloların neredeyse 100 senedir gün yüzüne çıkmadığı açıklandı. Bulunan altı tablo arasında bir adet Kanuni Sultan Süleyman portresi de bulunuyor. Çatı katında bulunan diğer padişah tabloları, 1’inci Bayezid, 1’inci Mehmet, 2’nci Murat ve 2’nci Bayezid’e ait.

Aynı koleksiyonda, Timur İmparatorluğu’nun kurucusu Timurlenk’in de bir tablosu var.

Portrelerin, 16’ıncı yüzyılda İskoçya’daki Newbattle Manastırı’nda asılı olan daha geniş koleksiyonun parçası olduğu düşünülüyor. En son 1930’a kadar Newbattle Manastırı’nda sergilenen portreler sonrasında unutulmuştu. Eserler yaklaşık 100 yıl sonra bir çatı katında bulunarak satışa sunuldu.

Dün düzenlenen açık artırmada tablolar yaklaşık 24 milyon 563 bin liraya satıldı. Kimliği şimdilik gizli tutulan alıcı, ayrıca yüzde 20’ye yakın vergi de ödeyecek.