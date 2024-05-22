Cate Blanchett Cannes’da Filistin’le dayanışma mesajı verdi

Avustralyalı oyuncu Cate Blanchett Cannes Film Festivali’nde giydiği elbiseyle Filistin’le dayanışma mesajı verdi.

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‘Benjamin Button’ın Tuhaf Hikayesi’, ‘Elizabeth’ ‘Babil’ ve ‘Yüzüklerin Efendisi’ gibi filmlerle tanınan ünlü oyuncu, bu yıl 77’ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali’ne katıldı.

Blanchett festivalde siyah beyaz ve yeşil renkli bir elbise giymeyi tercih etti. Oyuncu kırmızı halıda elbisesinin kuyruğunu kaldırınca Filistin bayrağının tüm renkleri bir araya geldi.

Blanchett, geçen ekimde Gazze için yapılan bir ateşkes çağrısına da imza atmıştı. Oyuncu kasımda Avrupa Parlementosu’nda yaptığı konuşmada Gazze için acil ateşkes çağrısını yinelemişti.