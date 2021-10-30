Çarşıya ‘izinsiz’ gittiği gerekçesiyle eşini bıçakladı

Bursa’da 57 yaşındaki Şenol B., kendisinden ‘izinsiz’ çarşıya gittiği gerekçesiyle eşi 42 yaşındaki Kamile B.’yi bıçaklayarak yaraladı. Hastaneye kaldırılan Kamile B.’nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Şenol B. ise gözaltına alındı.
Türkiye’de aile bakanı “Tolere edilebilir” dese de kadına şiddet olaylarında her geçen gün artış yaşanıyor.
Bursa’daki olay, saat 21:00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Muradiye Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, eşinin öğle saatlerinde kendisinden izinsiz çarşıya gittiğini duyan Şenol B., Kamile B. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Şenol B., mutfaktan aldığı bıçakla eşini yaraladı.
Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kamile B., ardından Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Kamile B.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise şüpheli Şenol B.’yi gözaltına aldı.