Cari denge martta 4,54 milyar dolar açık verdi

Türkiye’nin cari işlemler hesabı martta 4 milyar 544 milyon dolar açık verdi.

Fotoğraf: Susana Gonzalez/Bloomberg

Merkez Bankası (MB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre Mart 2024’te cari işlemler hesabı 4 milyar 544 milyon dolar açık verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, martta 5 milyar 193 milyon dolar oldu. Bu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı girişler 2 milyar 241 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 2 milyar 104 milyon dolar oldu.

Birincil gelir dengesi kaleminde 1 milyar 604 milyon dolar, ikincil gelir dengesi kalemindeyse 12 milyon dolarlık net çıkış kaydedildi.