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Yaramazlara biraz batar!

Cari açık şubatta 5,15 milyar dolar


Rekor seviyelere ulaşan enerji ithalatının ticaret açığını iyice büyütmesiyle cari işlemler dengesi, şubatta piyasa beklentilerine yakın 5,15 milyar dolar açık verdi. 12 aylık cari işlemler açığı 21 milyar 845 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Fotoğraf: AA

Böylelikle cari dengede aylık açık serisi dördüncü aya girdi. Cari açık ocakta 7,11 milyar dolar olmuştu.


Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 3 milyar 902 milyon dolar artarak 6 milyar 3 milyon dolara yükselmesi şubat için etkili oldu.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabıysa bir önceki yılın aynı ayında 624 milyon dolar fazla vermişken, bu ay 2 milyar 167 milyon dolar fazla verdi.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler bir önceki yılın aynı ayına göre 874 milyon dolar artarak 1 milyar 608 milyon dolara çıktı.

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 4 milyon dolar.

Portföy yatırımları 765 milyon dolar tutarında net çıkış kaydedildi.

2018’deki kur krizinin ardından Türkiye ekonomisi üç çeyrek üst üste daralmış ve ithalatın azalması sonucunda 2019’da Türkiye uzun zamandır ilk kez cari fazla vermişti.

Erdoğan’ın ‘yeni’ ekonomi politikası

Geçen yıl 14,9 milyar dolarlık cari açığı daraltmak ve fazlaya geçmek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ortaya attığı yeni ekonomi modelinin başlıca hedefleri arasında yer alıyor. Bu plan aynı zamanda faiz oranlarını düşük tutarak büyüme, istihdam, ihracat ve yatırımları artırmayı hedefliyor.

Ancak Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından hızla yükselen petrol, doğalgaz ve hububat fiyatlarının Türkiye’nin cari açığını daha da büyütmesi bekleniyor. Türkiye’ye gelen turistlerin başlıca kaynağı olan iki ülke arasındaki savaş sebebiyle turizm gelirlerinde beklenen düşüşünse cari denge üzerinde ek baskı oluşturması öngörülüyor.

Ekonomistler Rusya’nın saldırısının başladığı günden yana Türkiye için 2022 cari açık tahminlerini daha yüksek açık yönünde revize ediyor.

Ekonomistlerin cari açığı 15 milyar ila 34,4 milyar dolar tahmin ediyor. Hükümetin geçen yıl yayımladığı tahminse 18,6 milyar dolar.

Erdoğan’ın yeni ekonomi modeli çerçevesinde Merkez Bankası (MB) politika faizini eylülden beri 500 baz puan azaltarak yüzde 14’e çekmişti. İndirimler, kur krizine sebep olarak, TL’nin geçen yıl dolar karşısında yüzde 44 değer kaybetmesine yol açmış, bu da enflasyonu körükleyerek şubatta neredeyse yüzde 55’e yükselmesine sebep olmuştu.

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