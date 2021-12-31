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Yaramazlara biraz batar!

‘Caretta Tuba’ 15 bin kilometre kat etti, 6 milyon kişi izledi

İki sene önce Muğla’da yaralı halde bulunduktan sonra uydu takip cihazı takılıp ‘Tuba’ ismi verilerek İztuzu kumsalından tekrar denize bırakılan ‘caretta caretta’ cinsi deniz kaplumbağası, 15 bin kilometre yol kat etti.

Harita: Dekamer

Tuba, 25-30 yaşlarında dişi bir İribaş deniz kaplumbağası. Yani caretta caretta. 28 Ağustos 2019 tarihinde İztuzu kumsalından doğal yaşam ortamına bırakılan Tuba, Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) tarafından anlık olarak izlendi. Tuba’nın yolculuğunu 6 milyon kişi takip etti.


Geçen sürede Tuba, 15 bin kilometre yol kat ederek Adriyatik Denizi’ne ulaştı. Genelde kırsal alanlarda gezinen kaplumbağaların aksine Tuba açık denizlerde ‘takıldı.’

DEKAMER, yaralı kaplumbağaları iyileştirip denize bırakıyor. Tuba dışında izlenen 15 kaplumbağa daha var.

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