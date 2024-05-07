Caravaggio eseri az kalsın 1500 avroya satılacaktı

İspanya’daki Prado müzesi, 1500 avroya (52 bin lira) açık artırmayla satılması düşünülen eserin İtalyan ressam Michelangelo Merisi da Caravaggio’ya ait olduğunu doğruladı. Eser, ilk kez bu ay sergilenecek.

Fotoğraf: ARTNews

Independent’ın haberine göre müze yetkilileri açık arttırmayı durdurdu ve eserin satışını yasakladı. Müze açıklamasında ‘Ecce Homo’ adlı eserin 27 Mayıs’tan itibaren müzede sergileneceğini duyurdu.

İtalyan ressam tarafından 1605-1609 tarihleri arasında yapıldığı düşünülen eserin bir zamanlar İspanya Kralı IV. Philip’in özel koleksiyonunun bir parçası olduğu düşünülüyor.

Tablonun 1500 avro başlangıç fiyatıyla açık arttırmaya çıkarılması planlanıyordu. Caravaggio’nun eseri olduğunun ortaya çıkmasından sonra tablonun 10 milyon avrodan daha fazla değere sahip olduğu ifade ediliyor.

Müze tabloyu şöyle duyurdu: “Caravaggio’nun bilinmeyen bu eserini kamuoyu ve eleştirmenlere sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.”

Tuval üzerine yağlıboya çalışma, İsa’nın çarmıha gerilmeden önce kalabalığa gösterildiği Ecce Homo’nun İncil’deki pasajını tasvir ediyor.