Cannes Film Festivali çalışanları greve gidecek

Cannes Film Festivali çalışanları taleplerinin dikkate alınması için greve gidecek.

Ekranların Arkasındaki Yoksulluk (Sous les Ecrans la Deche) adlı kolektifin üyeleri, festivali duraksatma gibi bir amaçlarının olmadığını ama uzun süredir devam eden taleplerine dikkat çekmek istediklerini söylüyor.

France 24‘ün AFP’ye dayandırdığı haberinde grevin festivalin açılışını riske atmayacağı ama aksamalara neden olabileceği belirtildi.

Kolektif, projeksiyoncular, programcılar, basın temsilcileri ve bilet satıcıları da dahil olmak üzere yaklaşık 100 işçiyi temsil ediyor. Çalışanlar festivalde sözleşmeli ve dönemsel olarak çalışıyor.

Fransa’nın kültür sektöründe serbest çalışan sanatçı ve teknisyenler maaşları asgari ücrete tamamlayan işsizlik sigortasından yararlanamıyor.

Grup yaptığı açıklamada “Çoğumuz çalışmayı bırakmak zorunda kalacağız, bu da etkinlikleri tehlikeye atacak” dedi.

Festival organizatörleri konu hakkında konuşmadı.

Fransa’nın Cote d’Azur bölgesinde düzenlenen Cannes Film Festivali, dünya film endüstrisi için en prestijli etkinlik olarak kabul ediliyor ve festivale her yıl yaklaşık 40 bin kişi katılıyor.

Bu yıl 14-25 Mayıs’ta düzenlenecek olan festivale Francis Ford Coppola, Georges Lucas ve Meryl Streep gibi sanatçılar katılacak.