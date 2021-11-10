Canlı yayında ‘Macron istifa’ diyen kişi psikiyatri servisine yatırıldı

Fransa’da canlı yayında haber sunumu yapılırken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a yönelik “İstifa” diyen bir kişi, psikiyatri servisine yatırıldı.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, France 2 kanalının sunucusu Julien Bugier, Normandiya bölgesindeki Dieppe kasabasında Covid-19 salgınına ilişkin canlı yayın yaptığı sırada, bir kişinin ”Macron istifa, Benalla (Macron’un göstericilere şiddet uygulamaktan mahkumiyet alan eski koruması) hapse” diye bağırdığı işitiliyor.

L’homme qui a crié « Macron démission, Benalla en prison » jeudi dernier à Dieppe pendant le 13h de @France2tv a été hospitalisé en psychiatrie sur demande du procureur (sur demande de la chancellerie?).

Ce sera quoi le prochain quinquennat?pic.twitter.com/JBI8yrN1HA — 🌟JFPHILOS🌐 ♦️ (@jfphilos) November 9, 2021

Görüntülerde, dışarıda program sunumu yapan Bugier’in, yankılanan ‘istifa’ sloganına rağmen, tedirginlik içinde yayınına devam etmeye çalıştığı görülüyor. Fransız basınındaki haberlere göre, “Macron istifa” diyen adam, önce polislerce gözaltına alınırken, akabinde savcılığın talimatıyla psikiyatri servisine sevk edildi.

İsmi belirtilmeyen protestocunun, Macron’un ekonomi bakanlığı yaptığı 2015’te, Dieppe’deki şirketinin batması nedeniyle Macron’a kızgın olduğu ifade edildi.

Muhalif liderlerden tepki

Ulusal Birlik Partisinin (RN) lideri aşırı sağcı Marine Le Pen, Twitter hesabından, “İnanılmaz. Bu rejim korkutmaya devam ediyor” diye tepkisini gösterdi.

Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi’nin (LFI) lideri Jean-Luc Melenchon da ‘zoraki psikiyatri’ kararının kabul edilemez olduğunu, bunda siyasi rakibi Le Pen’in politikalarının etkisinin olduğunu savundu.

Macron’a ‘eleştirilere tahammül etmediği’ tepkisi

Adaylığını henüz açıklamasa da 2022’deki cumhurbaşkanı seçimine hazırlanan Macron, kendisine yönelik eleştirilere tahammül etmediği, devlet kurumları aracılığıyla muhalif sesleri baskılamaya çalıştığı gerekçesiyle eleştiriliyor.

Eylül ayında, ülkenin güneyindeki Lyon kentini ziyareti sırasında Macron’a yumurta atan protestocu da aynı şekilde savcılığının talimatıyla, zorunlu olarak psikiyatri servisine yatırılmıştı.

Toulus kentinde de bahçesindeki bir pankartta ‘Macronavirus’ yazan bir adam, polislerce gözaltına alınmıştı.