Candan Yıldız: Grevdeki işçiler eşit işe eşit ücret istiyorlar, aynı işi yapan, kıdemi aynı iki işçi ayrı ücret alıyor!

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Grevdeki işçiler eşit işe eşit ücret istiyorlar. Çünkü aynı işi yapan, kıdemi aynı olan iki işçi ayrı ücret alıyor!

Grevdeki işçilerden biri şu örneği vermiş: “2 kilometrelik bir kanalizasyon işi vardı. Bir sorun çıkmıştı. Düzeltmek için gittik. Yanımdaki işçi arkadaşla aynı işi yaptık, kıdemimiz aynıydı. Ama o benden yüzde 26 daha fazla ücret alıyor.”

Peki bu duruma işçiler nasıl geldi? 31 Mart 2024 seçimlerine 5 gün kala İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türk-İş’e bağlı sendikanın TİS (Toplu İş Sözleşmesi) görüşmeleri devam ediyordu. Dönemin belediye başkanı Tunç Soyer’di. Ama Soyer’in son günleriydi. Çünkü belediye başkan adayı Cemil Tugay’dı. Öğrendiğim kadarıyla seçim nedeniyle Tugay, Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (Sodem-Sen) bürokratlarına o zaman “bu işi çözün” mesajı gönderiyor.

İşte o TİS’ten kaynaklanan ücret farkı, DİSK’e bağlı Genel İş Sendikası’nı grev noktasına kadar getirdi. Çünkü bir işçi sendikasının diğer sendika kadar etkili ve güçlü olmasını ister. Yoksa sendikalar kan kaybeder.

Candan Yıldız’ın yazısı