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Yaramazlara biraz batar!

Çanakkale Boğazı’nda gemi trafiğine sis engeli

Çanakkale Boğazı’nda yoğun sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Bölgede etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Fotoğraf: AA

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanlarını telsizle uyararak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığını duyurdu.


Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hattındaki feribot ulaşımı da aynı nedenle geçici olarak durduruldu.

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