Çanakkale Boğazı’nda gemi geçişlerine 10 knot sınırı

Çanakkale Boğazı, kuvvetli akıntı ve fırtına nedeniyle 10 knot altında olan tüm gemiler için çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Fotoğraf: AA

Çanakkale Boğazı’nda etkili olan fırtına ve sert akıntı nedeniyle Boğaz, liman başkanlığının talimatıyla hızı 10 knot altındaki gemiler için çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Knot, denizcilikte ve havacılıkta kullanılan bir hız birimi. 1 knot 1 saatte kaydedilen 1 deniz miline yani 1852 metreye eşittir.

Karar telsiz anonsuyla kararı diğer gemilerin kaptanlarına bildirdi.